Eurozapping : la Sardaigne brûle toujours ; grave accident industriel en Allemagne

En Sardaigne, la lutte contre les incendies n'est pas terminée. Depuis trois jours, des centaines de pompiers tentent de maîtriser les feux de forêt qui ravagent l'île italienne. Plus de 20 000 hectares de terre ont brûlé, 1 500 personnes ont été évacuées. L'état de calamité a été décrété. La France et la Grèce ont envoyé de l'aide.

Le Covid-19 se propage sur la côte Adriatique

Un accident industriel très spectaculaire en Allemagne. Un incendie s'est déclaré dans une usine d'incinération et de traitement des déchets à Leverkusen, dans l'ouest du pays. L'impressionnant nuage de fumée doit être analysé. Le bilan humain est lourd : un mort, trois disparus et 31 blessés. Tous travaillaient sur le site.

Davantage de restrictions sanitaires en Croatie et au Monténégro à cause de la progression rapide du variant Delta. Les boîtes de nuit vont fermer, les rassemblements vont être plus encadrés et limités.