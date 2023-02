Eurozapping : la Première ministre écossaise démissionne

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du mercredi 15 février.

Au Royaume-Uni, démission surprise de la Première ministre écossaise. Nicola Sturgeon a décidé de jeter l’éponge, elle qui portait l'indépendance de l’Écosse depuis son entrée en politique à 16 ans. Ces derniers jours, elle a été fragilisée par une loi controversée permettant le changement de sexe à 16 ans sans avis médical. “J’ai été Première ministre pendant 8 ans, et j’ai été vice-Première ministre pendant la majeure partie des huit années précédentes. Ces fonctions sont un privilège, mais aussi épuisantes”, a-t-elle déclaré.

La Suisse comme terre d’asile pour les Turcs fuyant la répression

La Suisse accueille de plus en plus de réfugiés turcs, comme Galip Koçul, un kurde condamné à 25 ans de prison en Turquie pour avoir osé manifester. Depuis le coup d'État manqué contre Erdogan en 2016, la répression n’a cessé de s’intensifier. De l’autre côté du Rhin, en Allemagne, tous les vols de la compagnie Lufthansa ont été annulés à Francfort et Munich. A l’origine du chaos, une panne technique occasionnée par une foreuse qui a endommagé un câble.