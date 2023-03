Eurozapping : la peine et la colère en Italie après le naufrage d'un bateau de migrants

G.Dehlinger et V.Lejeune

Comme chaque soir, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du mercredi 1er mars.

En Italie, douleur et recueillement après le naufrage des migrants. Des familles brisées, beaucoup venues d’Allemagne, devant les dépouilles des 67 migrants morts dans le naufrage de leur bateau dimanche 26 février. A Crotone, certains corps n’ont pas pu être identifiés et sont répertoriés selon un code indiquant l’âge et le sexe de la victime. Pendant ce temps, l’Allemagne invente la politique étrangère féministe. 43 millions de filles sont privées d’école à travers le monde. Pour la ministre des Affaires étrangères allemande, les femmes au pouvoir doivent réagir.

Des délinquants sexuels dans la nature au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, des délinquants sexuels se cachent sous un nouveau nom. Selon une enquête de la BBC, au moins 728 prédateurs sexuels ont disparu dans la nature en changeant simplement de nom. Un moyen légal leur permettant de se soustraire au contrôle de la police, voire de récidiver.