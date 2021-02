Eurozapping : la neige paralyse l’Allemagne, inquiétude pour les plus pauvres en Espagne

En Allemagne, la neige a immobilisé certains pans entiers du pays qui a tourné au ralenti, lundi 8 février, avec des camions en panne sur des autoroutes bloquées, et des employés qui ne peuvent se rendre sur leur lieu de travail. Les trains ont également subi des retards, et dans certaines villes, les habitants ont dû ruser pour se déplacer, comme par exemple en utilisant des skis. Cet épisode météo-neige devrait durer toute la semaine et les autorités recommandent à la population de rester chez elle.

Le prix de l’électricité bondit en Espagne

Le coût de l’électricité fait craindre le pire pour les plus démunis en Espagne. Les prix varient en fonction de la demande et ils ont presque doublé en janvier. Une femme interrogée est obligée de mettre cinq couvertures pour ne pas avoir froid la nuit, tandis qu’une autre doit "choisir entre manger et payer la facture, alors j’ai choisi la nourriture pour mes enfants". Enfin, en Italie, les mondiaux de ski sont retardés et plusieurs compétitions reportées à cause des risques d’avalanche.

