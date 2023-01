Eurozapping : la ministre de la Défense allemande présente sa démission

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du lundi 16 janvier.

En Allemagne, Christine Lambrecht, ministre de la Défense démissionne. Depuis des semaines, les controverses liées à sa capacité à gérer l’armée allemande secouaient le pays. Notamment depuis une vidéo prise lors du Nouvel An. La voix couverte par des pétards à Berlin, elle y évoquait la guerre en Ukraine. Dans un communiqué, elle a jeté l’éponge et présenté sa démission.

Un policier londonien avoue 24 viols

L’Italie fête l’arrestation de l’un de ses plus célèbres mafieux. Il a été cueilli dans une clinique à Palerme, où il se faisait soigner sous un faux nom. Matteo Messina Denaro, recherché depuis 30 ans pour avoir tué le juge Falcon et torturé un enfant. L’homme le plus dangereux d’Italie est désormais sous les verrous. En Angleterre, la police de Londres est plongée dans un scandale. Un policier vient d’avouer 24 viols sur 13 femmes. Il a sévi 17 ans avant d’être arrêté. “C’est dévastateur pour la confiance que nous avons essayé de restaurer auprès des femmes et jeunes filles de Londres”, déplore Barbara Gray, commissaire adjointe de la police de Londres