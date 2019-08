Eurozapping : la Grèce libère les capitaux ; une arme fatale contre les moustiques en vue

Le contrôle des capitaux en Grèce, c'est terminé. Le nouveau Premier ministre de droite a mis à peine un mois pour détricoter les dernières mesures du gouvernement socialiste de son prédécesseur. Il faut rassurer les investisseurs.

L'extrême droite défile en Allemagne

Plusieurs centaines de personnes ont marché dans les rues de Chemnitz (Allemagne de l'Est) pour commémorer la mort d'un homme tué par un migrant au moment où l'AfD affûte ses armes pour les élections régionales. Des contre-manifestations et une fête ont été organisées, car tous les habitants sont loin de partager les idées nationalistes.

Des chercheurs britanniques apprennent le langage des moustiques. La femelle émet un son grave. Le mâle bat des ailes plus vite pour un son plus aigu. Les scientifiques veulent les imiter pour saboter leur vie sexuelle. Un moyen prometteur pour éradiquer la malaria ou la fièvre jaune et apaiser les nuits des dormeurs excédés.

