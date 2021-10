Eurozapping : l'enquête se poursuit concernant l'attaque à l'arc en Norvège

En Norvège, les forces de l'ordre ont interpellé l'auteur supposé de l'attaque à l'arc qui a fait cinq morts et deux blessés à Kongsberg. Du côté de l'Allemagne, une coalition tripartite est envisagée pour former un gouvernement.

En Norvège, une attaque à l'arc a eu lieu jeudi 14 octobre dans la ville de Kongsberg. Un homme a tué cinq personnes, et deux autres ont été blessées. L'auteur supposé des faits a été interpellé et transféré dans un hôpital psychiatrique. La police privilégie, à ce stade de l'enquête, la thèse de la maladie mentale.

Vers une coalition tripartite en Allemagne ?

Une nouvelle réunion s'est tenue en Allemagne entre les sociaux-démocrates, arrivés en tête aux dernières élections, les Verts et les libéraux. Les discussions avancent et un accord pour former un gouvernement pourrait être trouvé. Ils se sont notamment entendus sur le gel des impôts, le respect des règles d'endettement et la fin de la politique du charbon.

Le volcan Cumbre Vieja de La Palma (Espagne) continue d'inquiéter, vendredi 15 octobre. Il reste menaçant après le début de son éruption il y a 27 jours. La lave a gagné la mer sur plusieurs centaines de mètres, engloutissant de nouvelles maisons. Sur ordre des autorités, des habitants ont dû être évacués.