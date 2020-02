Eurozapping : l'Allemagne frappée par une attaque à la voiture bélier

Près de Francfort (Allemagne), le carnaval d'une commune de 7 000 habitants a été marqué par un violent incident lundi 24 février. Un homme en voiture a foncé sur la foule. Cette attaque a causé 30 blessés dont 7 sont encore dans un état grave. Les dernières informations indiquent que le conducteur était sous l'emprise de l'alcool.

Des journées de travail de 10 minutes en Espagne

Les conditions de travail deviennent de plus en plus compliquées en Espagne. Dans les locaux de la Liberbank, les femmes de ménage ont vu leur temps de travail réduit de moitié. Elles n'ont plus que 10 minutes pour nettoyer les bureaux, contre 20 minutes auparavant.

Au Royaume-Uni, le football devient de plus en plus règlementé. Les enfants pratiquant ce sport ne sont plus libres de jouer autant qu'ils le souhaitent avec la tête. Cette mesure doit permettre de répondre aux récentes études qui indiquent que les cas de démences sont trois fois plus élevés chez les footballeurs.

