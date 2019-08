Eurozapping : l'Allemagne ferme ses centrales à charbon ; le Stromboli gronde

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Nouveau réveil du Stromboli en Italie. Les panaches sont visibles à des kilomètres à la ronde. Pour la deuxième fois cet été, le volcan s'est réveillé sur cette île au large de la Sicile, où le tourisme bat son plein.

L'art africain du prince du Danemark vendu

L'Allemagne ouvre le porte-monnaie pour fermer ses centrales à charbon. 40 milliards d'euros sur 20 ans, c'est ce que le gouvernement va verser aux régions touchées par ce plan de réduction des émissions de CO2. C'est le coût pour éviter une insurrection sociale et une déculottée électorale. L'Allemagne s'est engagée à fermer d'ici 2038 toutes ses centrales à charbon, qui produisent près de 40% de l'électricité du pays.

La collection d'art du prince danois dispersée. Décédé il y a six mois, le prince Henrik était français d'origine et passionné d'Afrique. Il avait accumulé plus de 6 000 œuvres d'art lors de ses voyages. Ses dernières volontés ont été respectées. Sa collection est vendue aux enchères au profit d'associations caritatives.

