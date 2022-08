Eurozapping : grève en Allemagne, un déserteur Russe et une réflexion bulgare sur l’approvisionnement en gaz

Les dockers allemands manifestent pour leurs salaires. Dans les ports de la Baltique, la colère gronde. Une grève préventive et une négociation sous pression. Les dockers réclament des hausses de salaires et davantage de personnel. La preuve, ces bouchons de cargos dans la mer du Nord. Les retards s’accumulent. 70% des conteneurs sont déjà livrés hors délai.

Un déserteur R usse dénonce à la télévision Suisse

Sur la télévision suisse, le témoignage d’un soldat russe déserteur. Il dénonce aujourd’hui publiquement les mensonges, la désorganisation de l'armée russe. Il raconte comment, le 24 février, il est parti de Crimée avec son unité sans avoir où il allait. Quinze jours plus tard, il comprend qu’il participe à la guerre en Ukraine. Les soldats sont livrés à eux-mêmes, tenaillés par la faim. "Peu à peu j’ai compris que je ne voulais pas participer à cette folie", explique Pavel Filatyev. Ce soldat de métier a fui vers l’Estonie avant de se décider à briser le silence.

La Bulgarie veut renouer avec la Russie pour son gaz. Trop chères, pas assez rapides, les alternatives au gaz russe en Bulgarie font craindre le pire au pays pour les prochains moi. Le gouvernement intérimaire craint le pire pour l’hiver et réfléchit à reprendre les négociations avec Gazprom. Cette décision des bulgares pourrait aller à l’encontre de la politique d’isolement de la Russie par l’Union européenne. Et il n'est pas certain que Gazprom accepte.