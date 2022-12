Eurozapping : grève des infirmières britanniques, crise des services pédiatriques en Allemagne et pluies diluviennes en Espagne

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du mardi 13 décembre.

Les infirmières britanniques en ont ras-le-bol. Elles sont en grève depuis mardi 13 décembre, déplorant l'absence de discussion sérieuse avec le gouvernement conservateur sur leurs salaires. La situation est telle qu'un hôpital sur quatre a mis en place des banques alimentaires pour soutenir le personnel.

Dans les unités de soins intensifs pédiatriques de Berlin (Allemagne), l'hiver est très difficile. Une forte vague d'infections respiratoires et un manque chronique de personnel rendent la situation très tendue, plus encore que dans les hôpitaux.



Inondations impressionnantes en Espagne et au Portugal

Des pluies diluviennes ont provoqué des inondations impressionnantes en Espagne. En Estrémadure, dans le sud-ouest du pays, la force de l'eau a emporté un tronçon de route entre Cáceres et Badajoz. "En seulement une heure, c'est incroyable", s'étonne un homme. Chez leurs voisins portugais, la capitale Lisbonne est à nouveau sous l'eau. La ville est sinistrée, et la protection civile a demandé aux habitants de ne plus sortir de chez eux.