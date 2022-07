Eurozapping : grève dans les aéroports en Allemagne, des récoltes menacées en Espagne

En Allemagne, la pagaille dans les aéroports. Une file d’attente interminable, des passagers bloqués et des milliers de vols annulés dans tout le pays… C’est la conséquence de la grève lancée par le personnel au sol de la compagnie Lufthansa, premier groupe de transport aérien en Europe. Un mouvement social très suivi par des employés qui demandent notamment une augmentation des salaires. Plus de 7 000 personnes manqueraient actuellement au secteur aérien allemand.

Une catastrophe économique en perspective

En Espagne, la récolte des oliviers menacée. En Andalousie, région productrice d’huile d’olive, la sécheresse commence à inquiéter les exploitants. Ici, après un hiver très sec, il n’a pas plu depuis plusieurs semaines. La production ne devrait pas dépasser 20% de la moyenne de ces dernières années. Une catastrophe économique en perspective​, car des milliers d’emplois dépendent de ces oliviers.

En Turquie, une ouverture attendue. À Istanbul, le centre de coordination chargé du contrôle des exportations de céréales en provenance d’Ukraine, via la mer Noire, a été inauguré. Il sera chargé de faire respecter l’accord signé, vendredi dernier, entre Russes et Ukrainiens, sous l’égide de l’ONU et de la Turquie. Pour rappel, le blé ukrainien et russe représente 30% du commerce mondial.