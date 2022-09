Eurozapping : des manifestations contre le prix de l'énergie en Allemagne

Près de 5 000 personnes ont manifesté dans l'est de l'Allemagne, dans la soirée du lundi 26 septembre. Après avoir soutenu les opposants au vaccin contre le Covid-19, la colère de l'extrême droite et de l'extrême gauche se tourne désormais contre la politique énergétique du gouvernement. Ces mouvements ont attiré du monde, y compris des gens modérés, mais excédés. "Je suis là pour contester les prix de l'énergie aujourd'hui. Qui peut payer ça ?", déclare une femme. Le mouvement touche surtout les anciennes régions de la RDA (République démocratique allemande).

La Pologne inaugure un nouveau gazoduc

La Pologne a inauguré un nouveau gazoduc, afin de ne plus être dépendant au gaz russe. Le pays aura un accès direct au gaz norvégien, via le Danemark. "C'est un grand jour pour la Pologne, le Danemark, la Norvège et toute l'Union européenne, qui renforce ainsi sa sécurité énergétique, la paix et la souveraineté", s'est félicité Andrzej Duda, le président polonais. Avec 900 kilomètres de canalisation, dont un tiers au fond de la mer Baltique, ce gazoduc pourra livrer dix milliards de mètres cube de gaz par an.