Eurozapping : Corbyn et les travaillistes sonnés ; la bataille des Ardennes a 75 ans

Le chef du Parti travailliste Jeremy Corbyn est fragilisé trois jours après la débâcle aux élections législatives au Royaume-Uni. Certains dans son camp demandent du temps pour reconstruire. Après le pire score des travaillistes depuis 1935, Jeremy Corbyn, à la tête du parti depuis quatre ans, a été appelé à laisser sa place en raison notamment de sa ligne jugée trop à gauche.

Des sapins à louer à Berlin

La Belgique commémore le 75e anniversaire de la bataille des Ardennes. Une cérémonie très émouvante à Bastogne et un hommage aux dizaines de soldats tués. En présence de représentants de tous les pays belligérants et d'anciens combattants, ils ont évoqué cette bataille qui aurait pu changer le cours de la guerre. La bataille des Ardennes a été la dernière offensive allemande de la Seconde Guerre mondiale. Elle dura six semaines dans le blizzard, le froid et le gel jusqu'à la victoire des Alliés en janvier 1945.

Une idée originale pour Noël. Chaque année, 25 millions d'arbres sont vendus en Allemagne pour les fêtes de fin d'année. Pour éviter les gaspillages, un paysagiste de Berlin propose à ses clients de louer un sapin 20 ou 30 euros selon sa taille. Les clients récupèrent 10 euros s'il revient en bon état en janvier. L'an dernier, 85% des sapins ont été rendus.

