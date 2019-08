Eurozapping : Berlin plafonne les loyers ; Erdogan en Russie

Les loyers bientôt plafonnés à Berlin (Allemagne). Huit euros par m² pour des logements construits entre 1991 et 2013 et seulement 6 euros pour les plus anciens, peu importe le quartier. Un plafonnement des loyers mis en place par la municipalité de Berlin pour cinq ans. Ce coup de frein pourrait diminuer de moitié les loyers dans une capitale allemande qui a subi une hausse de 30% en un an.

Une nouvelle coalition à petits pas en Italie. Après l'explosion du gouvernement par la Ligue de Matteo Salvini, la négociation est repartie entre le parti démocrate de centre gauche et le Mouvement 5 étoiles. Les deux partis ont travaillé mardi 27 août sur un document commun. Ils ont jusqu'à mercredi soir. Matteo Salvini reste sceptique : "On peut échapper aux élections pendant un mois ou un an, mais le jugement du peuple arrive tôt ou tard".

Le président turc en Russie pour dissiper les malentendus de la guerre en Syrie. Des bombardements russes ont mis en danger les forces turques, situation jugée grave par les deux camps. Erdogan, sans doute rassuré, a admiré les avions dernier cri de la Russie. En juin, il a commandé des systèmes antiaériens russes malgré l'opposition de l'Otan.

