Environnement : que valent les 4x4 urbains ?

En à peine dix ans, le SUV s'est imposé dans le marché automobile si bien que ces 4x4 urbains représentent 1 vente sur 3 en France. Dans un garage proche de Lille (Nord), de nombreux clients ont opté pour ce véhicule, et pas uniquement pour son design. Le confort et la sécurité sont également des arguments qui ont convaincu les usagers.

Les SUV consomment et polluent plus

Les militants de Greenpeace dénoncent au salon de l'automobile de Francfort (Allemagne) les émissions de CO2. Les SUV pèsent au moins 500 kilos de plus qu'une voiture ordinaire. Elles consomment et polluent plus. Quand on compare une berline comme la Golf de Volkswagen à son équivalent en SUV, la première émet tout au long de sa vie environ 38 tonnes de CO2, l'autre plus de 42 tonnes. Certaines études estiment même que les SUV pourraient représenter 1 vente sur 2 au niveau mondial d'ici 2030.