En Allemagne, les forêts s'équipent de capteurs pour détecter les départs de feu

Comment lutter plus efficacement contre les incendies ? Alors que l'été rime bien souvent avec feux de forêt, en Allemagne une entreprise a eu l’idée de développer des capteurs de gaz permettant de détecter les départs de feu plus rapidement que les systèmes de surveillance classiques. Ces capteurs qui fonctionnent à l'énergie solaire sont l'idée d'une entreprise installée près de Berlin, dans la région du Brandebourg la plus touchée d’Allemagne chaque année par les feux de forêt.

Dans la forêt d’Eberswalde, la présence des capteurs, grands comme la paume de la main, est plutôt discrète. Les 392 appareils ont été fixés aux arbres, à trois mètres du sol, explique Marco Bönig, responsable du développement. "Quand un feu de forêt est en train de couver, la composition de l’air change. Un capteur peut détecter un feu en une minute, c’est comme un nez électronique. Il y a un capteur tous les 100 mètres."

Mémorisation des odeurs

Dans son laboratoire, Jürgen Müller prépare les capteurs avant leur installation. L’ingénieur leur apprend à mémoriser les odeurs grâce à l’intelligence artificielle et les échantillons qu’il a prélevés dans la forêt. "Nous utilisons des écorces, des restes de plantes, des aiguilles ou des feuilles que nous faisons chauffer à 400 degrés. Ça ne brûle pas, ça dégage juste une légère fumée que l’on fait renifler à nos capteurs. On répète l’opération une centaine de fois et la prochaine fois que le capteur détectera cette odeur dans l’air, il s’en souviendra".

Les capteurs sont sensibilisés aux odeurs de la forêt. (SEBASTIEN BAER / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Dietrich Bester, propriétaire de 20 hectares de pinède, a installé 25 capteurs sur ses parcelles.

"Pour moi, c’est la meilleure protection, surtout pour les grandes parcelles avec des sapins, des pins et des épicéas, comme ici. Ils sont très proches les uns des autres et ça peut brûler comme des allumettes." Dietrich Bester, propriétaire de 20 hectares de forêt à franceinfo

Dans la région du Brandebourg, les forêts recouvrent plus du tiers du territoire. Avec 250 feux de forêt l’année dernière, la région est la plus touchée d’Allemagne. Pour Raimund Engel, le responsable de la protection des forêts dans le Brandebourg, la détection précoce des incendies est donc primordiale.

"Nous avons peu de précipitations. Nous avons des périodes avec des températures très élevées, 35/36 degrés et parfois plus. Donc, détecter, vérifier, alerter : cette phase doit être la plus courte possible".

Marco Bönig, responsable du développement chez Dryad, le fabricant de capteurs. (SEBASTIEN BAER / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

En complément des capteurs olfactifs, 105 caméras installées dans les anciennes tours de guet de la région surveillent les départs de feux. Les dispositifs de détection ont permis de réduire de moitié les dommages causés par les incendies.