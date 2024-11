Elections législatives en Allemagne : Olaf Scholz se lance dans la bataille pour un second mandat

Le chancelier allemand Olaf Scholz, investi chef de file de son parti de centre gauche aux élections de février, s'est officiellement lancé lundi 25 novembre dans une campagne électorale qui s'annonce périlleuse. "Nous voulons arriver en tête, être le premier parti" à l'issue du scrutin législatif du 23 février, a déclaré lors d'une conférence de presse l'imperturbable dirigeant de 66 ans.

La direction de son parti social-démocrate (SPD) l'a désigné plus tôt "à l'unanimité" comme son candidat, faisant bloc malgré de récentes dissensions internes et des sondages qui le donnent largement perdant. Les délégués devront encore valider la candidature lors d'un congrès le 11 janvier. La tâche s'annonce titanesque pour le parti plus vieux parti d'Allemagne, crédité d'environ 15% seulement des intentions de vote.

La campagne sera placée sous le signe du soutien à l'Ukraine contre l'invasion russe et la modernisation d'une économie allemande, a-t-il dit, alors que la première économie européenne est secouée par une crise industrielle qui apporte presque quotidiennement son lot de plans sociaux. L'opposition conservatrice CDU/CSU recueille plus du double (33%), et le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) le devance avec 18%.