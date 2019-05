Élections européennes : mode d'emploi

Il y a 40 ans, les Français votaient pour les premières élections européennes de l'histoire. À l'époque, la Communauté européenne se résumait à 9 pays et un peu plus de 400 eurodéputés. Aujourd'hui, ce sont 28 pays et 427 millions d'électeurs, dont 47 millions en France, qui sont concernés. Au total, ce sont ainsi 751 députés qui sont élus pour 5 ans, avec des disparités selon les pays. L'Allemagne possède 96 sièges, contre seulement 6 pour le Luxembourg.

5% des voix pour avoir des eurodéputés

Le scrutin se déroule sur un seul tour : en France, 34 listes nationales se présentent et sont élues à la proportionnelle. Celles qui obtiennent plus de 5% des voix auront des candidats élus, et au-delà de 3%, les frais de campagne sont remboursés. Au Parlement européen, ensuite, on vote les textes de loi et le budget de l'Union européenne. Dimanche 26 mai, il faudra attendre 23 heures et la fermeture des bureaux de tous les pays pour avoir les résultats à l'échelle européenne.

