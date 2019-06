Économie : la France devient plus attractive que l'Allemagne

Les complexes français vis-à-vis des Allemands sont terminés. La France a attiré plus d'investissements étrangers que l'Allemagne, c'est une première. En Alsace, une société allemande a même choisi d'implanter des bâtiments de son activité de vente de pneus en ligne. La première pierre a été posée lundi 3 juin. Des locaux pour entreposer et expédier les pneus, avec à la clé 270 emplois, plus faciles à trouver qu'en Allemagne confrontée à un manque de main-d’œuvre.

Un ralentissement allemand

"On était un pays où il y avait une instabilité juridique, réglementaire, fiscale, qui rebutait un peu les entreprises. De ce point de vue, il y a clairement eu un effet Macron", explique Olivier Eck, directeur de l'Agence d'attractivité de l'Alsace. Les réformes du Code du travail et de la fiscalité ont ainsi été bien perçues. La France a donc attiré 1 027 entreprises étrangères en 2018. L'Allemagne en a enregistré 973 et le Royaume-Uni 1 054.

"L'Allemagne décroche parce qu'elle fait face à des difficultés économiques", décrypte Nathalie Janson, économiste de la Neoma Business School. "Il y a un ralentissement qui est significatif puisque pour la première fois depuis 2009, comme pour l'attractivité, la croissance de la France passe devant celle de l'Allemagne", note la spécialiste.

