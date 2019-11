Économie : l'Allemagne tourne au ralenti, la France prend le relais

Face à l'Allemagne, la France marque un point. Elle sera le moteur de la croissance européenne. La croissance dans la zone euro sera de 1,2%, celle de la France de 1,3%. Selon l'OFCE, l'Allemagne signe sa croissance la moins bonne depuis 2013 : 0,5%. L'Allemagne est plus exposée que la France au ralentissement mondial parce qu'elle exporte plus. En 2018, quand la France vendait 21% de marchandises à l'étranger, l'Allemagne en vendait près de 40% : 12% de véhicules, 4,8% de pièces détachées et 3,8% de médicaments emballés.

Pas de crise

Même si la chancelière allemande Angela Merkel reconnaît que son pays traverse une passe difficile, pour l'État allemand, il n'y a pas de crise économique, juste un coup de mou expliqué par les tensions internationales, ainsi que des erreurs commises par l'industrie automobile allemande.