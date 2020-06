Disparition de Maddie McCann : que sait-on du nouveau suspect identifié en Allemagne ?

Un Allemand de 43 ans est soupçonné par la police dans l'affaire Maddie, du nom de la petite fille disparue au Portugal il y a 13 ans.

Rebondissement dans l’une des disparitions d’enfant les plus connues au monde, celle de Madeleine McCann, cette fillette britannique qui s’est volatilisée au Portugal il y a déjà 13 ans. La police allemande soupçonne l’un de ses ressortissants. Cet homme a 43 ans est actuellement en prison, il est bien connu de la police et de la justice de son pays.

Un délinquant sexuel multirécidiviste

Ce nouveau suspect, pour lequel un appel à témoins a été lancé le mercredi 3 juin par la police allemande, est un délinquant sexuel pédophile condamné entre autres pour abus sexuels sur mineurs, en 2016. En décembre 2019, il a de nouveau été condamné à sept ans de prison, pour le viol d’une femme américaine de 72 ans.

Il purge actuellement une longue peine de prison dans la ville de Kiel, tout au nord de l’Allemagne, près de la mer Baltique.

Familier de la station balnéaire où Maddie a disparu

Ce viol jugé il y a six mois a été commis en 2005 à Praia de Luz, exactement là où la petite Maddie a disparu deux ans plus tard. Cette station balnéaire du sud du Portugal, le suspect allemand la connait bien puisqu’il y a vécu de façon quasi-permanente de 1995 à 2007... l’année de la disparition de la petite Britannique.

Il habitait là-bas une maison et vivait de petits boulots, notamment dans la restauration, mais aussi de la vente de stupéfiants et de cambriolages dans des complexes hôteliers ou d’appartements de vacances, comme celui qu’avait choisi le couple McCann, les parents de la fillette.

Des traces de sa présence sur le lieu de la disparition

L'homme âgé de 30 ans en 2007 était bien présent dans ce secteur au moment des faits. Son téléphone l’atteste, ainsi que la présence de deux véhicules lui ayant appartenu, un mini-bus Volkswagen et une Jaguar, deux voitures sur lesquelles les enquêteurs allemands cherchent à obtenir plus d’informations de la part d’éventuels témoins.

La justice allemande le soupçonne de l’enlèvement mais aussi du meurtre de Maddie. Dans cet appel à témoins, diffusé à la télévision allemande dans une émission bien connue qui relaie des faits-divers non résolus, le procureur de Brunswick en Basse-Saxe et la police criminelle dont le siège se trouve à Wiesbaden près de Francfort, demandent ouvertement si quelqu’un sait quelque chose sur le lieu où se trouve le corps. Cela montre que contrairement à d’autres thèses qui la pensent possiblement toujours en vie 13 ans après sa disparition, les enquêteurs allemands, eux, penchent pour une thèse plus pessimiste.