DIRECT. Inondations : le bilan s'alourdit à 156 morts en Allemagne, 183 en Europe

@UneParmiTant.

#COVID_19 J'hésite depuis longtemps à écrire. J'ai 48 ans, un mari, deux enfants, famille et amis auxquels je tiens et qui tiennent à moi. Je suis une miraculée du Covid-19 et de la médecine. J'attendais en février mon rendez-vous vaccinal, parce que j'étais prioritaire, quand je suis tombée malade. 43 jours de coma pour moi, d'attente et de peur chevillée au ventre pour mes proches, de combat et de soins pour les soignants. Le réveil ? Complètement dépendante mais vivante. J'ai la chance d'avoir survécu, la chance de me rétablir, la chance de pouvoir être là pour tous ceux que j'aime. Je ne comprends pas qu'on parle de privation de liberté pour le vaccin. La maladie prive toujours, quelle qu'elle soit, de liberté. Pas ce qui vous en protège ou vous soigne. Ce n'est qu'un témoignage parmi d'autres. Je suis là pour le livrer, contrairement à ceux qui sont morts. Merci aux soignants, à la sécurité sociale et à mes proches. Ceux qui refusent le vaccin, je n'ai pas de mots. Ça me dépasse. Allez en réa, ou même simplement en rééducation et échangez.