Désintox. Non, la France n\'est pas la plus généreuse envers les demandeurs d\'asile

Malheureusement ce texte intitulé Dix faits sur le problème migratoire comporte plusieurs erreurs parfois grossières. Ainsi, on y apprend que l'Hexagone donne 29% de réponses positives aux demandeurs d'asile, contre 22% pour l'Allemagne, et 12% pour l'Italie.

Or les statistiques d'Eurostat disent tout autre chose, avec 28% de réponses positives en première instance, la France est en fait loin derrière l'Allemagne (42%) et même l'Italie (32%). Quelques pages plus loin, le document compare les aides financières aux demandeurs d'asile, hébergés dans des centres d'accueil. L'aide de 204 euros par mois versée en France serait environ 50% supérieure à celle versée au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Suède. En fait, la différence n'est que de 20% avec le Royaume-Uni. Et si le pécule français est supérieur à celui donné en Allemagne et en Suède, c'est parce que les aides ne sont pas comparables : en Allemagne, par exemple, à la différence de l'Hexagone, la nourriture est fournie, en plus des 135 euros d’aide versés.

Pour finir, la note affirme que la France se distingue des autres par une augmentation du nombre de demandeurs d'asile. Il est écrit : « Certes, des augmentations sont constatées dans quelques pays en 2018, mais la tendance générale est à la baisse ». Or la demande d'asile a augmenté dans six des 9 pays européens accueillant le plus de demandeurs d’asile. Ce qui relativise beaucoup la supposée singularité française.

