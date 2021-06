Désintox. Allemagne : le CV mensonger de l’aspirante chancelière Annalena Baerbock

Gonfler son CV pour décrocher le poste de ses rêves ? Si le job en vaut la chandelle, c’est tentant, et souvent le recruteur n’y voit que du feu. Mais mentir sur son expérience professionnelle et ses compétences s’avère plus difficile quand on cherche à obtenir le poste de chancelier de la République d’Allemagne.

La candidate des Verts aux élections de septembre prochain, Annalena Baerbock vient de s’en rendre compte. Son parti égale celui d’Angela Merkel dans les sondages, et plusieurs journalistes se sont donc penchés sur son parcours. Ils ont découvert exagérations et imprécisions dans les différents CV qu’elle a publiés en ligne ces dernières années.

Ainsi, concernant ses diplômes, elle se targue d’une licence de l’université de Hambourg, ce qui est faux car elle n’a obtenu qu’un pré-diplôme qui lui a tout de même permis ensuite d’obtenir un master à la prestigieuse London School of Economics.

Sur son CV, Annalena Baerbock prétend aussi être membre active d’une douzaine d’associations et d’organisations prestigieuses comme le haut-commissariat aux réfugiés qui par nature n’a pas d’adhérents, ainsi que du German Marshall Fund dont elle n’a pas été membre non plus mais seulement boursière. Elle a également prétendu avoir dirigé le bureau bruxellois d’une eurodéputée de 2005 à 2008… mais il s’avère qu’elle a été recrutée pour s'occuper des tâches informatiques et n’a obtenu des responsabilités qu’en remplacement à partir de fin 2006, d’abord depuis Potsdam puis à Bruxelles.

Une fois ces imprécisions révélées, la candidate a bien été obligée de nettoyer un peu son CV, en espérant que les électeurs ne lui en tiennent pas trop rigueur.

