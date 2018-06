Dépenses publiques : la cigale française et la fourmi allemande

En attendant le rapport Cap 2022 qui doit faire des propositions pour réduire les dépenses publiques, un rapport de l'institut Coe-Rexecode, proche du patronat, compare nos dépenses à celles des Allemands. " Ça revient à faire le match entre la cigale et la fourmi. Depuis vingt ans, les dépenses publiques ont augmenté en France pour atteindre 56,5% du PIB. Dans le même temps, elles ont diminué en Allemagne jusqu'à 44% du PIB. La différence représente 280 milliards d'euros", explique le journaliste Jean-Paul Chapel.

Les retraites et les aides aux entreprises

D'où viennent tous ces milliards de dépenses publiques qui font une telle différence entre les deux pays ? "D'abord des retraites. En France, les pensions sont plus généreuses et on part plus tôt à la retraite : 89 milliards d'euros en plus. Autre gros écart, les aides aux entreprises représentent 43 milliards de plus en France", constate le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT