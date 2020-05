Dans le rétro : ce jour où le blocus de Berlin a pris fin

Le 12 mai 1949, il y a 71 ans jour pour jour, a marqué la fin du blocus de Berlin (Allemagne). Pendant toute une année, les habitants n’avaient été ravitaillés que par les airs. Pour beaucoup d’historiens, il s'agit de la date qui marque également le début de la guerre froide. De juin 1948 à mai 1949, des dizaines d’avions américains et britanniques forment un incroyable pont aérien pour briser le blocus de Berlin imposé par les Soviétiques.

"On a surmonté le blocus"

Un ravitaillement par les airs car ces derniers avaient décidé de couper toutes les routes pour asphyxier Berlin-Ouest. Les Occidentaux vont faire de la capitalle allemande un symbole. Sur des images, on voit les pilotes qui lancent des raisins secs. Eberhard Kirsch, aujourd’hui retraité, était présent. "C’est un tas de gravats sur lequel on allait avec mes amis. Tout ça nous a donné du courage et, grâce à ça, on a surmonté le blocus", explique-t-il.

