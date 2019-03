Croissance : la France meilleure élève que l'Allemagne

La France qui double l'Allemagne, c'est un schéma qui ne s'est pas observé depuis treize ans. "Les tensions commerciales privent les Allemands d'oxygène. Les exportations, c'est quasiment la moitié de la richesse allemande, et comme le made in France compte beaucoup moins sur la planète que le made in Germany, nous sommes moins touchés", analyse la journaliste Alexandra Bensaïd sur le plateau.

L'Allemagne commencer à dépenser

Cette dépendance aux exportations est problématique dans la période actuelle. "Ce modèle devient trop vertueux. Oui, les comptes allemands sont dans le vert, oui la dette allemande est 40 points sous la dette française quasiment, mais pour ça, l'Allemagne a sous-investi", rapporte la journaliste. L’Allemagne commence donc à dépenser pour sa compétitivité, ses générations futures et ses voisins européens.