Crise climatique : à Berlin, un référendum sur la neutralité carbone pour "mettre le turbo" sur les énergies renouvelables

Depuis plusieurs mois, des panneaux verts de quatre mètres de haut par trois de large appellent les électeurs des quatre coins de Berlin à voter "Ja" ("Oui") lors du référendum d'initiative populaire organisé, dimanche 26 mars. Plus de 2,4 millions d'électeurs habitants la capitale allemande doivent dire s'ils souhaitent ou non que leur ville se fixe l'objectif de la neutralité carbone d'ici 2030.

>> Neutralité carbone : en France, "on n'est vraiment pas sur la bonne trajectoire", dénonce Oxfam France

Félix, membre du comité d’organisation, participe à toutes les manifestations pour le climat, galvanisé par l’inaction politique : "Ils entendent parler d’urgence climatique, mais ils n’agissent pas suffisamment contre. Nous nous croyons qu’il est encore temps, mais qu'il faut mettre le turbo, aller beaucoup, beaucoup plus vite que maintenant. Sinon il sera trop tard."

There were so many signs supporting the referendum to make Berlin carbon neutral by 2030. I didn't see any "neins". pic.twitter.com/kOxnLIB2Cd