Covid-19 : la Philharmonie de Berlin organise un concert-test samedi soir

L'attente du public est si forte que les 1 000 places ont été vendues en seulement trois minutes. La Philharmonie de Berlin, en Allemagne, organise un concert-test samedi 20 mars au soir. Il accueillera donc 1 000 spectateurs, sur les 2 440 places que compte la salle. Ces derniers pourront se faire tester pour le Covid juste avant le concert grâce à une contre-marque qui accompagnait l'achat du ticket. Le masque reste obligatoire durant l'intégralité du concert, et il n'y aura pas de buvette ni entracte. Les sièges de la salle ont été disposés en damier, chaque spectateur aura un siège vide face à lui et sur les côtés.

Comme 23 autres institutions culturelles berlinoises, la Philharmonie de Berlin et sa directrice générale, Andrea Zietzschmann, s'estiment parfaitement au point. "Tous les grands lieux de concerts opéra-théâtre ont fait toutes les analyses nécessaires, assure-t-elle. On a une efficacité de climatisation, on a des concepts d'hygiène, tout cela marche très bien. Le testing, c'est quelque chose en plus qui pourra donner une perspective d'avoir plus de public, vérifier et montrer que ça peut aller."

Des musiciens moralement épuisés

Reste à convaincre les dirigeants politiques. Les musiciens eux sont moralement épuisés… Ils ont passé 10 des 12 derniers mois sans jouer devant un public. "Si ce que nous expérimentons là peut devenir la règle pour les évènements culturels, pas seulement nos concerts, ce serait fantastique, se réjouit Stefan Dohr, corniste à l'orchestre depuis 1993. Et si la vaccination accélère, on peut imaginer des gens côte à côte dans des carrés réservés. C'est un test et j'espère que les politiques prendront des décisions un peu plus rapidement que par le passé. S'il vous plaît, faisons ça vite !"

Les retrouvailles avec le public s'annoncent "einfach wundervoll", en français "tout simplement merveilleuses". C'est le titre de cette œuvre de Tchaïkovski, l'ouverture de Romeo et Juliette jouée samedi par l'orchestre philharmonique.