Covid-19 : l'Allemagne veut se protéger du Haut-Rhin

Le Haut-Rhin est l'un des foyers de contamination du Covid-19 en France. Les Allemands se préoccupent de cette situation sanitaire si proche de leur frontière. "Pour l'instant, les postes frontières restent ouverts, il n'y a pas de contrôle particulier, mais les Français ne sont plus vraiment les bienvenus en Allemagne. La région limitrophe de l'autre côté du Rhin considère l'Alsace et particulièrement le Haut-Rhin comme des zones à risque", explique le journaliste Thomas Cuny, en duplex depuis Village-Neuf (Haut-Rhin).

Les élèves scolarisés en Allemagne sont invités à rester chez eux

Les travailleurs transfrontaliers sont invités à rester chez eux et à observer une période de quarantaine d'au moins deux semaines. Les élèves scolarisés en Allemagne sont aussi concernés. Une infirmière à domicile se présente chez ses patients. Elle doit rassurer et informer. "Je préfère qu'ils me posent une multitude de questions afin que je puisse les calmer et les rassurer", estime-t-elle. Pour la journée de lundi 9 mars, 1 900 appels ont été comptabilisés au Samu de Mulhouse, soit quatre fois plus qu'une journée normale.

