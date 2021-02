Covid-19 : en Allemagne, des chiens entraînés pour détecter le virus

Le museau dans chaque échantillon pour détecter le coronavirus. C’est encore un entraînement pour ces chiens dans cette clinique vétérinaire allemande située à Hanovre. Ils sont formés à renifler de la salive humaine afin d’identifier les individus infectés par le virus. "Nos études ont montré que la détection est fiable à 94 %, parfois même plus. Les chiens peuvent vraiment flairer les individus infectés et ceux qui ne le sont pas, ou encore les patients symptomatiques et les patients asymptomatiques", indique Holger Volk, dirigeant de la clinique vétérinaire.

Phase de test

Pour l’instant, l’initiative est à l’état de test. La formation des chiens se fait à l’aide de prélèvements conservés dans des bocaux. Mais cette alternative aux tests PCR pourrait rapidement se généraliser. En Finlande, l’aéroport d’Helsinki a déjà sauté le pas pour les volontaires qui arrivent dans le pays.

Le JT

Les autres sujets du JT