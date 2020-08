Coronavirus : les Berlinois redécouvrent leur ville, privée de touriste

De la verdure à perte de vue et des lacs d'eau douce. Voici Berlin, où plutôt sa périphérie. Une nature préservée à 20 minutes du centre-ville de la capitale allemande. C'est au bord de l'un de ses lacs qu'un couple de Berlinois et leurs enfants viennent passer une journée de vacances. "J'aime la vue dégagée depuis la plage, les voiliers. On se croirait vraiment au bord de la mer", explique le père de famille.

De la nature en plein centre-ville

Il faut dire que le sable blanc vient directement des plages de la mer Baltique. Tout ici permet d'oublier que Berlin est si proche. Cet été à Berlin, avec le coronavirus, les touristes sont surtout Allemands et les Berlinois profitent de cette tranquillité retrouvée pour mieux redécouvrir leur ville. "On se sent encore plus en vacances et on prend du bon temps", explique un Berlinois. Berlin dispose aussi de 12 kilomètres de nature en plein centre-ville sur la piste d'un ancien aéroport désaffecté.