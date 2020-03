Coronavirus : confinement renforcé en Allemagne

Lundi 16 mars au soir, l’Allemagne a accentué ses mesures de lutte contre l’épidémie de coronavirus Covid-19. « C’est du jamais-vu, selon la chancelière Angela Merkel. On n’est plus très loin de l’état d’urgence : fermeture de tous les commerces non essentiels, interdiction très stricte de tous les rassemblement, y compris dans les lieux de culte, fermeture des aires de jeux également. Les écoles sont déjà fermées depuis lundi matin », indique le journaliste Laurent Desbonnet, en duplex depuis Berlin (Allemagne).

Le cap des 6 000 contaminations atteint

« Angela Merkel exhorte les Allemands à rester chez eux, voire même renoncer à toutes leurs vacances. Une seule règle va un peu en sens inverse : les supermarchés sont désormais autorisés à ouvrir, y compris le dimanche, et ce pour éviter les phénomènes de ruée sur les rayons. De nouvelles mesures, alors que le nombre de cas de contamination augmente très rapidement. Plus de 1 000 cas ont été enregistrés en 24 heures. On a dépassé en Allemagne le nombre de 6 000 personnes infectées », conclut-il.