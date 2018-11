Commémorations : la fraternité franco-allemande affichée à Rethondes par Emmanuel Macron et Angela Merkel

Moment d’émotion très fort entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Tous deux ont dévoilé à Rethondes (Oise) une plaque commémorant le centenaire de l’armistice, avec ces mots : "La valeur de la réconciliation franco-allemande au service de l’Europe et de la paix." La France et l’Allemagne se sont affichées côte à côte dans une clairière située près de Compiègne (Oise), où a été scellée la défaite allemande en 1918, désormais symbole de l’amitié entre les deux pays.

Une première depuis 1945

La cérémonie se voulait sobre et solennelle. Une revue des troupes de la brigade franco-allemande, un dépôt de gerbe, la sonnerie aux morts et les hymnes français, allemand ou européen, ce dernier chanté par des collégiens. Autre moment symbolique, lorsque le président de la République et la chancelière signent le livre d’or dans le wagon où a été conclu l’armistice du 11 novembre 1918. Les deux dirigeants se sont ensuite offert un bain de foule avec des jeunes. C’était la première fois qu’un chef de l’État français et un chef de gouvernement allemand se retrouvaient dans cette clairière, depuis 1945.

