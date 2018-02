Cinéma : la consommation de films effrénée d'Erika et Ulrich Gregor

En 1957, à Berlin-Ouest, Erika a charmé Ulrich dans une salle de cinéma par "ses opinions très tranchées" lors d'une projection animée par Ulrich. "J'ai trouvé qu'Ulrich était le plus intelligent d'entre tous. Et l'intelligence, c'est merveilleux", se rappelle Erika du haut de ses 83 ans. Depuis 60 ans, le couple sillonne les festivals et les salles de cinéma. "La joie de voir le rideau se lever, l'attente, la surprise... Nous ne sommes jamais découragés après avoir vu un mauvais film. Au contraire, on les regarde, car ils doivent aussi être connus", s'enthousiasme Ulrich.

"On essaie d'en voir le plus possible"

Erika et Ulrich Gregor sont aussi les cofondateurs du premier cinéma d'art et d'essai à Berlin, en 1970. À la tête de la prestigieuse sélection Forum au festival de Berlin pendant 30 ans, ils ont notamment fait connaître les réalisateurs Andreï Tarkovski, Aki Kaurismäki, Wong Kar-wai, les frères Dardenne ou encore Claire Denis. "Quand on va dans des festivals de cinéma, on essaie d'en voir le plus possible. Nous sommes très curieux, on prend le pouls de la société, pour ainsi dire", commente cet amateur du grand écran.