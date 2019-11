Mur de Berlin : un voyage en réalité virtuelle pour se replonger dans les années 1980

La visite de Berlin est un voyage de classe incontournable pour les lycéens allemands. Dans la capitale, presque toutes les traces du mur ont disparu. "C’est une histoire relativement récente, mais pourtant on dirait que tout est déjà différent", fait remarquer un élève. Alors, pour prendre conscience de la réalité de la frontière entre l'Est et l'Ouest, ces jeunes vont embarquer dans un bus reconstitué dans une petite salle pour vivre une expérience unique.

Enseigner des principes fondamentaux

Grâce à un casque de réalité virtuelle, ils sont replongés en RDA dans les années 1980. En tournant la tête, les lycéens peuvent découvrir le poste frontière et es gardes. Si beaucoup sont surpris, c'est que l'enseignement de la guerre froide et du mur de Berlin n'est pas très développé en Allemagne. Le long des traces de l'ancien mur, des professeurs souhaitent enseigner des principes fondamentaux à leurs élèves.