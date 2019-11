L'Allemagne a commémoré les 30 ans de la chute du mur de Berlin

Face à la porte de Brandebourg à Berlin (Allemagne), samedi 9 novembre, des milliers d'Allemands sont venus par milliers pour célébrer les 30 ans de la chute du mur. "À l'époque, j'étais à l'armée et je n'avais pas pu vivre ce moment. C'était tellement soudain", se souvient un homme. "Ça réveille surtout des souvenirs", poursuit un Français qui était déjà présent quand le mur est tombé.

Macron et Trump absents

Un grand concert philharmonique a achevé cette journée de commémorations. Dans la matinée, Angela Merkel a déposé des fleurs et s'est recueillie dans la Chapelle de la réconciliation, près des vestiges du mur. La chancelière allemande a livré un message inquiet : "Les valeurs qui sont les nôtres : la démocratie, l'égalité, l'État de droit, la liberté, et la défense des droits civiques sont de valeurs qui sont tout sauf évidentes. Et elles doivent toujours être défendues". Autour d'Angela Merkel, pas de dirigeant des grandes nations occidentales, mais les présidents de pays d'Europe de l'Est (Pologne, Tchéquie, Hongrie, Slovaquie...).