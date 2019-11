"J'ai toujours espéré que ce mur tombe avant ma mort" : Jamila, née à Berlin d'une mère Est-allemande et d'un père palestinien, aimerait voir un autre mur tomber

Née à Berlin le jour de la chute du mur, Jamila découvre à 18 ans un autre mur, celui dressé entre Israël et les territoires palestiniens, là où son père à grandi.

C'est dans le quartier de Mitte, dans l'hypercentre de Berlin, que Jamila Al Youssef a vu le jour. "C'est l'hôpital de la Charité, dit-elle en pointant un grand bâtiment. "C'est ici que mes parents travaillaient et c'est ici que je suis née le 9 novembre 1989, le jour de la chute du mur de Berlin."

L'hôpital de la Charité se trouvait au pied du mur de Berlin, côté Est. C'est là que Jamila est venue au monde avec dix jours de retard, se souvient Carola, la maman. "Oui, c'est vrai. Elle a attendu l'événement spécial. La famille est arrivée en fin d'après-midi, mon beau frère Karl-Heinz a commencé par dire que la frontière allait s'ouvrir. Je n'y croyais pas du tout. Mais peu après, alors que ma chambre était au 18e étage et que je pouvais voir le mur depuis ma fenêtre, j'ai aperçu une foule très importante se diriger vers le poste frontière qui était ouvert."

L'enfant de deux murs

Si Carola vient d'Allemangne de l'Est, le papa Moufid Youssef, originaire de Naplouse en Cisjordanie est arrivé à Berlin en 1978 pour étudier la médecine. "Aujourd'hui, je suis socialiste et dans ma jeunesse, avant d'arriver à Berlin, je l'étais encore plus. Donc j'étais très content de venir ici. Mais d'un autre côté, j'ai vu ce que c'était de vivre dans un Etat policier s'il n'y avait pas de liberté de mouvement et d'expression. Il y avait bien sûr la Stasi qui espionnait tout le monde."

De cette union est donc née Jamila, enfant de deux murs, celui de Berlin, qu'elle n'a pas connu, et celui qui sépare Israël des territoires palestiniens, mur qu'elle a découvert en 2008.

Nous avons traversé le checkpoint de Kalandia et je me souviens de ce regard bizarre parce que j'avais un passeport allemand avec un nom arabe et j'ai vu tous ces gens qui étaient contrôlés.Jamilaà franceinfo

"J'ai ressenti un sentiment de colère et aussi un peu de peur. J'ai toujours espéré que ce mur tombe avant ma mort," dit Jamila est devenue une ardente partisane de la paix. Une paix qu'elle chante avec son groupe de musique, Jamila & the other heroes.

