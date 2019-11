DIRECT. Chute du mur de Berlin : 30 ans après, suivez les commémorations et les émissions spéciales

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BERLIN

: Trente après la chute du Mur, les disparités entre l'Est et l'Ouest perduren. Revenus, chômage, entreprises, démographie, vieillissement, l'Est est souvent moins bien loti. Les explications dans cet article avec des cartes et l'éclairage de Anne-Marie Pailhes-Grenier, maître de conférences à l'université Paris-X.

: Dans la ville, un musée consacré à la RDA reconstitue la vie des anciens est-allemands, comme le raconte cet article.

: La RDA, en mal d'identité, avait fait du sport une machine de propagande idéologique. Pour faire de la RDA une nation majeure, les dirigeants est-allemands vont donc décider, sans état d'âme, de tricher en mettant en place, en toute discrétion, un programme de dopage institutionnalisé, baptisé Plan d'Etat 14-25. Plus de détails dans cet article.







: Comment se passait la vie de l'autre côté du Mur ? Le journaliste Ben Barnier est allé à Berlin rencontrer ceux qui ont connu cette période et l'ont vécu. Ils s’appellent Toni, Tatjana, Frank et Matthias. Quatre citoyens, quatre perspectives : un chanteur, une ancienne détenue, un ex-membre de la Stasi, et une ex-star montante de la télé est-allemande. Toutes les infos dans ce grand format qui mêle textes et vidéos.

: En Allemagne, cet anniversaire occupe les premières pages des principaux journaux du pays, à l'instar du Der Tagesspiegel qui écrit "De quoi rêves-tu ?" à côté d'une image d'archives.





: Sinon, évidemment l'actualité nationale et internationale est dominée par les 30 ans de la chute du mur de Berlin. L'Humanité fait sa une sur cet anniversaire. Libération y fait référence en titrant que "le monde s'emmure" pour évoquer "les barrières qui se multiplient partout sur la planète".













: On commence par le traditionnel point sur l'actualité.



"Ce fut d'une extrême violence". Dans un article publié par Le Parisien, une Française accuse Roman Polanski de l'avoir violéeen 1975 en Suisse, alors qu'elle avait dix-huit ans.





L'ex-président brésilien Lula a été libéré et acclamé à sa sortie de prison par une marée rouge de militants de gauche. Il leur a promis de "continuer à lutter" pour le peuple brésilien.





Après Sud Rail et l'Unsa ferroviaire, la CGT Cheminots appelle à son tour à une grève reconductible à partir du 5 décembre à la SNCF. Le syndicat estime que "le rapport de forces peut et doit être supérieur à celui de 2018", année durée laquelle une longue grève n'avait pas réussi à bloquer la réforme ferroviaire.