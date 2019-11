Berlin : les célébrations pour les 30 ans de la chute du mur continuent

Samedi 9 novembre, Berlin se souvient. Mélodies nostalgiques et images fortes, ce concert rassemble ce soir toutes les générations, 30 ans après la chute du mur. "A l'époque, j'étais à l'armée et je na'vais pas pu vivre ce moment. C'était tellement soudain", explique un homme. "Ça réveille surtout des souvenirs", poursuit un Français qui était déjà présent lors de la chute du mur". Dans la matinée, la commémoration officielle était particulièrement sobre.

Le discours d'Angela Merkel

Angela Merkel a déposé une bougie en mémoire des allemands tués au moment de franchir le mur qui séparait l'Est et l'Ouest. Dans la chapelle de la réconciliation érigée sur l'ancien no mans land de Berlin, la chancelière allemande a mis en garde l'Europe contre les tentations grandissantes de repli sur soi. "Les valeurs qui sont les nôtres : la démocratie, l'égalité, l'Etat de droit, la liberté, et la défense des droits civiques sont de valeurs qui ne vont pas de soi. Bien au contraire, il faut les vivre, les incarner. Autour de la chancelière aujourd'hui, pas de dirigeant des grandes nations occidentales. Seuls les président d'anciens pays du bloc de l'Est étaient présents.

