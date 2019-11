Berlin : le monde se souvient de la chute du mur

Samedi 9 novembre, la chancelière allemande Angela Merkel a pris la parole en présence de plusieurs représentants de pays d'Europe de l'Est. Les Berlinois ont glissé des centaines de roses dans ce qu'il reste du mur de la honte. Celui qui pendant 28 ans a divisé la RFA de la RDA. Une cérémonie sobre durant laquelle les grands dirigeants des pays occidentaux n'étaient pas présents. Le président allemand a en revanche convié les présidents de l'ancien bloc de l'Est pour rendre hommage au rôle qu'ont eu ces pays dans l'effondrement du mur.

Défendre des valeurs

Point d'orgue de cette journée : le discours de la chancelière Angela Merkel, originaire d'Allemagne de l'Est. "Les valeurs qui sont les nôtres : la démocratie, l'égalité, l'état de droit, la liberté, et la défense des droits civiques son des valeurs qui ne vont pas de soi. Bien au contraire, il faut les défendre, les incarner", a -telle expliqué samedi matin à la Chapelle de la réconciliation. La chute du Mur le 9 novembre 1989 avait ému le monde entier et sonnait comme une révolution citoyenne et pacifique.