Berlin : la Trabant célèbre la chute du mur

Les valises sont prêtes : le début d'un voyage vers le passé. Pour les transporter jusqu'à Berlin (Allemagne), un couple de Normands va utiliser une authentique Trabant, produite en 1971. "C'est l'émotion du départ", explique Patrick Doublet. Cette voiture, il l'a achetée il y a quatre ans sur un site de collectionneurs. Il connaît le moindre de ses composants. "Le moteur est alimenté sans pompe", annonce-t-il. Un moteur qui devra tenir le choc, car la route sera longue. Avec sa femme, ils vont parcourir 1 400 km jusqu'à Berlin pour participer à un grand défilé, trente ans après la chute du mur.

Une voiture iconique

Le 9 novembre 1989, des dizaines d'Allemands de l'Est traversent la frontière au volant de leur Trabant. C’était la voiture du peuple, l'une des plus vendues à l'Est. Si Patrick conduit aujourd'hui cet objet culte, c'est aussi pour faire plaisir à son gendre et à ses parents. Des Allemands qui vivaient à l'Est et connaissent très bien ce modèle. Depuis la fin de sa fabrication en 1991, après 3 millions de modèles vendus, la Trabant est devenue une icône.

