Allemagne : Berlin fête la chute du Mur

Les cérémonies officielles de la chute du Mur de Berlin ont lieu samedi 9 novembre et sont à suivre sur franceinfo. Vendredi soir, des images d'archives ont été projetées sur l'East Side Gallery, le dernier morceau du mur non abattu long de 1,3 km. Les images racontent l'histoire du Mur de Berlin, de sa construction en 1961 jusqu'à sa destruction en 1989.

Samedi matin, les cérémonies officielles sont présidées par la chancelière allemande Angela Merkel en présence de dirigeants européens comme ceux de la Pologne, de la Hongrie, de la Tchéquie ou de la Slovaquie, des pays qui furent sous domination soviétique jusqu'à la fin des années 80. Samedi soir, un grand concert est prévu porte de Brandebourg malgré la pluie qui devrait tomber sur la capitale de l'Allemagne réunifiée.

