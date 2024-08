Ce que l'on sait de l'attaque meurtrière au couteau lors d'une fête communale à Solingen, en Allemagne

Les festivités ont tourné au drame. Une attaque au couteau a fait trois morts et plusieurs blessés vendredi 23 août lors d'une fête communale à Solingen, dans l'ouest de l'Allemagne. L'auteur est activement recherché et ses motivations restent pour l'heure inconnues. La ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, a toutefois dénoncé un "attentat brutal". Voici ce que l'on sait de cette attaque qui a plongé le pays dans l'effroi.

Un passage à l'acte lors du lancement de plusieurs jours de festivités

Des milliers de spectateurs étaient rassemblés, vendredi soir, devant une scène montée dans le centre de Solingen, une ville de quelque 160 000 habitants, pour le lancement de plusieurs jours de festivités. L'événement devait célébrer le 650e anniversaire de cette ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et sa diversité culturelle.

Il était autour de 21h40 quand un homme armé d'un couteau, "sorti de nulle part", "a poignardé des gens au hasard et les a tués", a décrit le ministre régional de l'Intérieur Herbert Reul lors d'une visite sur les lieux durant la nuit. Selon le quotidien local Solinger Tageblatt, un membre de l'organisation est monté sur scène peu après 22 heures pour interrompre le concert. Expliquant que les secours tentaient de sauver la vie de personnes attaquées au couteau, il a invité le public à quitter les lieux, poursuit le journal. "Les gens ont quitté la place sous le choc, mais dans le calme", a témoigné dans ce même quotidien Philipp Müller, l'un des organisateurs.

Un témoin affirme également au Solinger Tageblatt s'être trouvé à quelques mètres de l'attaque, non loin de la scène, "comprenant à l'expression du visage de la chanteuse que quelque chose n'allait pas". "Et puis, à un mètre de moi, une personne est tombée", raconte cet homme, Lars Breitzke. En se retournant, il a vu des personnes allongées sur le sol et plusieurs flaques de sang. Le bilan actuel est de trois morts et huit blessés, dont cinq graves, selon la police.

Au moins 3 morts dans une attaque au couteau Une attaque au couteau a fait trois morts et au moins cinq blessés graves, vendredi 23 août, à Solingen, dans l'ouest de l'Allemagne. La traque continue samedi pour interpeller l'auteur d'une attaque au couteau. (franceinfo)

"Ce soir, nous sommes tous sous le choc à Solingen, dans l'horreur et dans une grande tristesse. Nous voulions tous célébrer ensemble l’anniversaire de notre ville et maintenant nous devons pleurer les morts et les blessés", détaille sur Facebook le maire Tim Kurzbach. "J'ai les larmes aux yeux quand je pense à ceux que nous avons perdus. Je prie pour tous ceux qui se battent encore pour leur vie." "L'acte horrible de Solingen me bouleverse, il bouleverse notre pays", a de son côté déclaré le chef de l'Etat Frank-Walter Steinmeier lors d'un entretien par téléphone avec le maire de la commune, comme le rapporte sa porte-parole sur le réseau social X.

BPr #Steinmeier hat heute mit Oberbürgermeister Tim Kurzbach telefoniert: "Die schreckliche Tat von #Solingen erschüttert mich, sie erschüttert unser Land. Wir trauern um die Toten und bangen um die Verletzten, denen ich von Herzen Kraft und baldige Genesung wünsche.“ — Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) August 24, 2024

Une importante opération de police en cours pour retrouver le suspect

Une importante opération de police a aussitôt été engagée pour retrouver le suspect qui a pris la fuite après avoir frappé dans la foule. "Le coupable doit être arrêté rapidement et puni avec toute la rigueur de la loi", a exhorté le chancelier allemand Olaf Scholz, qui s'est lui aussi dit "bouleversé", sur le réseau X.

Der Anschlag in Solingen ist ein schreckliches Ereignis, das mich sehr bestürzt. Ein Attentäter hat mehrere Menschen brutal getötet. Gerade habe ich mit Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach telefoniert. Wir trauern um die Opfer und stehen an der Seite der Angehörigen. (1/2) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 24, 2024

"Les victimes et les témoins sont actuellement interrogés", a déclaré la police en début de matinée. Les enquêteurs ont appelé la population à lui fournir tout renseignement, y compris des photos et des vidéos, pour aider les recherches. Une plateforme d'information et une ligne téléphonique ont été mis en place.

Hinweise zur Tat in #Solingen (Fotos und Videos) können Sie der #Polizei unter „https://t.co/GTDDYPb8t3“ mitteilen.



Die Stadt Solingen wird ein Bürgertelefon einrichten. Die Telefonnummer werden wir für Sie auf diesem Kanal veröffentlichen, sobald diese verfügbar ist. pic.twitter.com/v8sS3uIxTC — Polizei NRW W (@polizei_nrw_w) August 24, 2024

Les nombreux policiers présents dans la nuit étaient assistés d'agents des forces spéciales, a constaté une photographe de l'AFP, selon laquelle un hélicoptère participait également aux opérations. Samedi matin, de nombreuses rues du centre de Solingen, étaient bouclées samedi matin, selon la police de Düsseldorf. La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, a assuré que "les services de sécurité font tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter l'auteur de l'attentat".

Un mobile encore inconnu à ce stade mais une menace terroriste élevée

Même si la ministre de l'Intérieur a parlé d'"attentat brutal", on ignore, à ce stade, les motivations de l'auteur. Elles "restent inconnues", a reconnu Nancy Faeser, assurant que les enquêteurs s'efforcent d'en "déterminer le contexte". "Pourquoi, personne ne le sait. On ne peut rien dire pour l'instant sur le motif, sur la personne", a également souligné le ministre régional de l'Intérieur Herbert Reul, appelant à la prudence sur la nature de l'attaque.

Les autorités allemandes sont sur le qui-vive ces dernières années face à une double menace terroriste, le jihadisme et l'extrémisme de droite. En août, la ministre de l'Intérieur avait annoncé vouloir bannir les couteaux de plus de six centimètres de l'espace public, certains membres de la coalition gouvernementale demandant même une interdiction totale, face à la recrudescence d'attaques à l'arme blanche.

Cette attaque survient par ailleurs dans un contexte politique. La coalition du social-démocrate Olaf Scholz affronte dans une semaine des élections régionales clés dans l'est du pays où la formation d'extrême droite AfD devance très largement les partis au gouvernement.