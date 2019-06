Canicule : une vague de chaleur qui sévit aussi chez nos voisins européens

Italie, Espagne, Belgique, Allemagne... Tous nos voisins européens souffrent de la chaleur. Un épisode caniculaire particulièrement précoce pour la saison, causé par la remontée de vents chauds venus du Sahara. Dans toutes les grandes capitales du continent, les habitants suffoquent et cherchent à se rafraichir. À Rome (Italie), capitale habituée à ces fortes chaleurs, les nombreuses fontaines sont prises d'assaut. Les touristes se ruent sur les fontaines pour remplir leurs bouteilles.

35°C à Cologne

À quelques kilomètres de là, à Madrid (Espagne), même scénario. On vient chercher un peu d'air dans les parcs. À Paris, les cours ne sont pas encore terminés, mais les batailles d'eau ont déjà commencé. Des brumisateurs urbains ont été installés aux abords de la place de la République, pour le plus grand bonheur des passants. Cet épisode caniculaire n'épargne pas nos voisins plus nordiques. Mardi 25 juin, 35°C ont été enregistrés à Cologne (Allemagne) et 32°C à Bruxelles (Belgique).