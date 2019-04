L'Allemagne précise qu'aucun collaborateur du régime nazi ne bénéficie aujourd'hui en France de ses pensions versées aux victimes de guerre

Paris avait demandé des explications à Berlin pour mieux connaitre les profils de ces bénéficiaires.

L'affaire avait fait polémique en fin d'année dernière. L'Allemagne avait confirmé que plus de 2 000 personnes, dont les trois-quarts en Europe, avaient touché en février des pensions versées à d'anciens collaborateurs du régime nazi ou à des personnes enrôlées de force. Parmi elles, 54 vivent toujours en France. Après la polémique, Paris avait demandé à Berlin des précisions sur le profil de ces bénéficiaires.

Principalement des blessés et des veuves

L'Allemagne a confirmé qu'aucun criminel de guerre ou collaborateur du régime nazi ne figure parmi les bénéficiaires résidants en France, et les dernières informations reçues permettent d'affiner le portrait des blessés bénéficiaires de ces pensions. Sur les 54 pensions encore versées en France, 27 le sont à des veuves et orphelins et 27 autres à des blessés. Sur ces 27 blessés indemnisés, 9 sont Français et 18 sont Allemands. Parmi les Français, 4 sont des femmes blessées dans des bombardements. Parmi les Allemands, dix sont des militaires, sans autre précision, les autres sont des civils. L’Allemagne a également précisé qu'il n'y avait pas de "malgré-nous", des Alsaciens ou des Mosellans incorporés de force dans la Wehrmacht, ni d’officiers parmi les pensionnés.

Le total de ces versements en France représente 19 208 euros par mois, soit une moyenne de 355 euros par bénéficiaire. L'Allemagne a aussi précisé qu'elle ne pouvait donner de chiffres rétrospectifs, précisant combien de Français et d'Allemands résidant en France ont été indemnisés depuis la Seconde Guerre mondiale. Les archives sont en effet détruites cinq ans après la mort du ou de la bénéficiaire.