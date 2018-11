Berlin : Google dans l'ancien QG de la Stasi ?

Lorsqu'à Berlin (Allemagne), Google recherche un nouveau siège social, voici ce qu'on lui propose : l'ancien quartier général de la Stasi, l'ancienne police politique de l'Allemagne de l'Est. Une gigantesque barre d'immeubles à l'architecture soviétique. L'endroit, qui abrite aujourd'hui un musée, est proposé très sérieusement par Benjamin Hudler, un élu berlinois. "Si on regarde le site, on voit par exemple l'ancien service pour espionner les étrangers, toute cette partie est vide. Cela représente 1/5 de tous les bureaux vides de Berlin", explique-t-il.

Un lieu d'espionnage

Il a une autre raison pour proposer le lieu à Google. Ici, le régime communiste de la RDA espionnait des millions d'habitants avec des écoutes téléphoniques et des micros dissimulés. Selon Benjamin Hudler, ce n'est pas si éloigné de ce que fait Google. "Il serait ici dans un lieu qui lui rappellerait ce qu'il ne faut pas faire", souligne l'élu berlinois. Pour l'instant, l'entreprise n'a fait aucun commentaire sur cette idée de reprendre les anciens locaux de la Stasi.

