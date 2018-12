Berlin : des marchés de Noël pas comme les autres

Décalés et surprenants, les marchés de Noël de Berlin (Allemagne) ne ressemblent à aucun autre. Dans un ancien entrepôt, c'est un DJ qui met l'ambiance sur des airs new wave. Des cadeaux à la décoration, tout est design dans ce marché. Les traditions sont bousculées pour le plus grand plaisir des Berlinois. "C'est un peu décalé, très rock 'n' roll et plus jeune", indique un passant.

Retour au Moyen Âge

Dans un petit château, c'est un marché secret qui se profile au loin. Ici, les stands sont tenus par des gardes forestiers et les activités sont rustiques. À la nuit tombée, c'est un retour au Moyen Âge que propose un autre marché. Les souvenirs sont fabriqués sous vos yeux à coups de hache et les repas sont roboratifs. Une spécialité à base de chou vert venue du nord de l'Allemagne. Un plat certes original, mais qui peut faire regretter les saucisses et les crêpes plus traditionnelles.

