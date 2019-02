"Avenue de l'Europe" : à la découverte du porte-conteneurs "Benjamin Franklin"

Monter à bord de cet immeuble flottant de plus de 10 m de haut, c'est prendre le pouls de la mondialisation. Il a évité les typhons en mer de Chine, traversé le canal de Suez... pour trouver à son arrivée une tempête en mer du Nord. Le Benjamin Franklin, l'un des plus gros porte-conteneurs du monde, croule sous les biens de consommation chinois à destination de toute l'Europe. À bord de ce bateau de la compagnie maritime française, un équipage international : un capitaine croate, un pilote allemand et un équipage philippin se préparent à une manœuvre très délicate, l'entrée au port d'Hambourg (Allemagne).

240 000 tonnes à bord

"En raison du très mauvais temps, le trafic est totalement ralenti dans le port. La rivière, l'Elbe, est fermée à cause des vents très forts", explique le capitaine Danke Matulovic. "C'est la fin du voyage Hambourg-Hambourg via la Chine, 84 jours à une vitesse de 42 km/h. Mais votre voiture ne transporte pas 240 000 tonnes à bord et ne mesure pas 400 m de long. Imaginez quatre stades de football chargés de conteneurs. C'est même plus grand que la tour Eiffel", ajoute-t-il.

